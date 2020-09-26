بـ إطلالة صيفية.. سمية الخشاب تثير إعجاب متابعيها فى أحدث ظهور | شاهد

شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها عدة صور لها أثناء قضاء إجازتها الصيفية، وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلقت سمية الخشاب على الصور قائلة "صباح الجمال" وحازت الصور على إعجاب كبير من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: "قمر - صباح السعادة - العسل كله".

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يُذكر أن أحدث أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا" التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.

وشاركت سمية الخشاب مؤخرا في بطولة مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، مع الفنان أحمد آدم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي من تأليف محمد نبوي، وعلاء حسن، وإخراج محسن رزق.