في عيد ميلاد مشيرة إسماعيل.. لماذا رفضت والدتها زواجها من علي الحجار؟

تحتفل اليوم السبت 26 سبتمبر، الفنانة مشيرة إسماعيل، بعيد ميلادها الـ70، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1950، واسمها الحقيقي هو مشيرة محمد إسماعيل، وبدأت مشوارها الفني وهي طفلة، حيث شاركت في برامج الإذاعة والتلفزيون، ثم عملت كراقصة استعراضية، وبعد ذلك اتجهت للتمثيل.

تزوجت مشيرة إسماعيل، من المطرب علي الحجار رغم رفض أهلها، كما ذكرت فى أحد البرامج التلفيزيونية بسبب سوء أحواله المادية، لأنه كان في بداية مشواره الفني.

ومن خلال أحد اللقاءات التلفزيونية تحدثت مشيرة عن زواجها من علي الحجار الذي استمر لمدة عامين وانتهى بالطلاق، مؤكدة أنها تعرفت على "الحجار" من خلال الفنان جورج سيدهم ولكن والدتها كانت تعارض هذه الزيجة بسبب عدم استقرار أحوال علي الحجار المادية، حيث كان وقتها في بداية مشواره الفني. وكشفت مشيرة عن سبب الطلاق موضحة أن غيرته الشديدة عليها من المعجبين ورفضه عودتها إلى المنزل في ساعات متاخرة كان السبب الرئيسي لانفصالهما.

وكانت الفنانة مشيرة إسماعيل اعتزلت الفن لمدة 6 سنوات ارتدت فيها الحجاب لتعود مجددًا للوقوف امام كاميرات الفيديو من خلال مشاركتها وهي مرتدية الحجاب أمام الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل «الخانكة» في عام 2016، حيث شاركها العمل الفنان ماجد المصري وفتحي عبد الوهاب وسميرة عبد العزيز.