ومن خلال أحد اللقاءات التلفزيونية تحدثت مشيرة عن زواجها من علي الحجار الذي استمر لمدة عامين وانتهى بالطلاق، مؤكدة أنها تعرفت على "الحجار" من خلال الفنان جورج سيدهم ولكن والدتها كانت تعارض هذه الزيجة بسبب عدم استقرار أحوال علي الحجار المادية، حيث كان وقتها في بداية مشواره الفني.
وكشفت مشيرة عن سبب الطلاق موضحة أن غيرته الشديدة عليها من المعجبين ورفضه عودتها إلى المنزل في ساعات متاخرة كان السبب الرئيسي لانفصالهما.
وكانت الفنانة مشيرة إسماعيل اعتزلت الفن لمدة 6 سنوات ارتدت فيها الحجاب لتعود مجددًا للوقوف امام كاميرات الفيديو من خلال مشاركتها وهي مرتدية الحجاب أمام الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل «الخانكة» في عام 2016، حيث شاركها العمل الفنان ماجد المصري وفتحي عبد الوهاب وسميرة عبد العزيز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في عيد ميلاد مشيرة إسماعيل.. لماذا رفضت والدتها زواجها من علي الحجار؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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