نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم فهمي يكشف سر الوشم الموجود على ذراعه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح الفنان كريم فهمي سر الوشم الموجود على ذراعه، وذلك خلال استضافته في برنامج "معكم" الذي تقوم بتقديمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc.

وقال كريم فهمي أنه قام بوضع هذا الوشم على ذراعه ليحمل اسم زوجته دانيا، مُشيرًا إلى أنه عُرِضَ العديد من عروض الزواج على الرغم من علم الجمهور بزواجه وحبه الشديد لزوجته، لافتًا أن هذا يعود لحب الناس له.

وأشار كريم فهمي أنه لم يتوقع النجاح الكبير الذي حققه مسلسل الآخير"ونحب تاني ليه"، الذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي، أمام شريف منير، وياسمين عبد العزيز، مُوضحًا أن وجود الفنان شريف منير بجواره في المسلسل هو الذي ساعده على تقديم الدور بهذا الشكل الجيد الذي ظهر به، وقال أن النهاية السعيدة بزواج مراد السويفي من غالية في المسلسل جعلت الجمهور يشعر بسعادة كبيرة.

مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، سوسن بدر، علا رشدي، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إنتاج سينرجي، إخراج مصطفي فكري.