من الفيوم.. عمر كمال يغني "لغبطيطا"

نشر الفنان عمر كمال مقطع فيديو جديد له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام . وكان عمر كمال في مقطع الفيديو في الفيوم و يغني مهرجان " هنعمل لغبطيطا " وعلق على الفيديو قائلا : " صباح النجاح " حصل الفنان عمر كمال، على الدرع الذهبي من موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب وذلك بعدما تخطي قناتة الرسمية مليون مشترك. يذكر أن أغنية " لغبطيطا" آخر عمل جمع بين المطربين عمر كمال وحسن شاكوش وهي من كلمات إسلام المصري، وتوزيع إسلام ساسو، وتعاون شاكوش وكمال مؤخراً معاً في العديد من الأغنيات منها "شوكولاتة سايحة جوه كيك "بونبوني ساقط في نوتيلا"، و" عود البطل "وأشهر أغنياتهم كانت" بنت الجيران".

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