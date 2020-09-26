نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنان المنتصر بالله

نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل منتصر بالله الذي توفي اليوم بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز ال 70 عاما. وكتبت النقابة "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬

‫ وفاة الفنان الكبير ⁧‫/المنتصر بالله‬

‫رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان". ولم تكشف أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله أي تفاصيل عن موعد تشييع الجثمان وتفاصيل الجنازة حتى الأن، وينتظر أن يتم إنهاء إجراءات خروج الجثمان من المستشفى التي يمكث بها.

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