بعد رحيله.. لماذا عانى المنتصر بالله من الإكتئاب؟

توفى اليوم الفنان الراحل المنتصر بالله عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، تاركاً خلفه حب الجمهور له وتذكره بأعماله المميزة، التى امتعتهم فى فترة تواجده فى عالم الفن.

تعرف على سبب معاناة المنتصر بالله بمرض الاكتئاب:

قالت زوجة المنتصر بالله فى أحد البرامج التلفزيونية أن الحالة الصحية لزوجها مستقرة ولا يعاني من أي أمراض خطيرة.

وأوضحت زوجته عن معاناته من الإكتئاب بسبب عدم خروجه من المنزل منذ تفشي فيروس كورونا.

كما أضافت أنها أخفت عنه خبر وفاة عدد من النجوم منهم رجاء الجداوي وجورج سيدهم وفاروق الفيشاوي خوفًا عليه من الصدمة.