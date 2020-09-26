فى أحدث ظهور لها .. بسمة وهبة لمتابعيها: الانتظار بالأمل والثقة بالله

شاركت الإعلامية بسمة وهبة جمهورها بصورة جديدة لها وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وعلقت بسمة وهبة قائلة " الانتظار بالأمل والبسمه المشرقه والثقه بالله " .

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بسمة وهبة لمتابعيها: التسوق علاجي

وكشفت الإعلامية بسمة وهبة مؤخرًا، عن إصابتها بمرض نادر الحدوث في العالم منذ مدة زمنية دون الإفصاح عنه إلا بعد تعرضها لهجوم حاد عقب سفرها للخارج.

وردت بسمة وهبة على المهاجمين لها على كثرة سفرها للخارج للعلاج وعدم ذهابها إلى المستشفيات المصرية، قائلة "التخصص مش موجود في مصر لأنه نادر فلو مكنش عند حضرتك مانع اطلع اتعالج ولا اقعد اموت في مصر".