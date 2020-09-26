محمود حجازي لجمهوره: هسمعكوا شريط الكوكتيل اللي كنت عامله زمان

نشر الفنان محمود حجازي صورة جديدة له من حفل عيد ميلاد ريهام حجاج عبر حسابه الشخصي إنستجرام.

وظهر محمود حجازي في الصورة وهو يرتدي سالوبت وعلق قائلا: "هسمعكوا شريط الكوكتيل اللي كنت عامله زمان ????ايه اكتر اغنيه حبتوها في التسعينات !؟".

يذكر أن آخر أعمال حجازي كان مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في رمضان 2020، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ومن انتاج شركة "أرت ميكرز" للمنتج أحمد ‏عبد ‏العاطي .



ويشارك ‏في ‏المسلسل ‏مجموعة من النجوم وهم محمود حميدة وخالد النبوي وريهام حجاج ونسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي ومحمود حجازي.