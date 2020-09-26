بهذه الكلمات.. نسرين طافش تنشر الأمل على جمهورها ومتابعيها

تحرص الفنانة نسرين طافش على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت نسرين طافش عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها، ظهرت بإطلالة رسمية، حيث اعتمدت على بلوزة بسيطة، وبنطلون أبيض.

وعلقت على الصورة قائلة"سببين لعدم وصولك إلى أحلامك .. إما نقص فى المعلومات أو معلومات مغلوطة.. إياك أن تقول يائسا لماذا فعلت بى ذلك يالله".

وتابعت "بل قل ياالله ما الذى استطيع فعله أو تعلمه أو تغييره، لتحسين حياتى للأفضل ولانعم بحياة طيبة".

يشار إلى أن "الوجه الآخر" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وبطولة ماجد المصري، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيري، وأحمد سعيد عبد الغني، وأحمد سلامة، ومادلين طبر، وعماد رشاد، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويناقش العمل صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.

كما أن مسلسل "ختم النمر"، آخر أعمال نسرين طافش من تأليف أحمد سمير فرج، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، ومن إخراج أحمد سمير فرج.