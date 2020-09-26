محمد هنيدي يطلب من جمهوره الدعاء للراحل "المنتصر بالله"

نعى الفنان محمد هنيدي، الفنان الراحل المنتصر بالله الذي توفي منذ قليل بالأسكندرية، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"
نشر محمد هنيدي صورة للفنان الراحل المنتصر بالله، وعلق عليها قائلاً :"البقاء لله في المنتصر بالله .. ربنا يرحمك يارب" .
توفى اليوم الفنان الراحل المنتصر بالله عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، أكثر من 10 سنوات من عدة أمراض مزمنة بدأت معه عام 2008 عندما أصيب بجلطة فى المخ، تسببت فى إبعاده عن التمثيل عامين، وعندما عاد لم يستمر طويلًا حتى عاود الابتعاد لتأثير المرض عليه، لكنه كان يتحامل على نفسه لتقديم بعض الأعمال التى لا تتطلب مجهودا مثل المسلسلات الإذاعية، أو المشاركة كضيف شرف فى مشهد أو حلقة ببعض الأعمال، فظهر فى المسلسل التليفزيونى راجل وست ستات، والإذاعى عوام على بر الهوى.
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