بعد وفاته.. تعرف على ألقاب المنتصر بالله

توفي صباح اليوم السبت 26 سبتمبر، الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر ناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.

ولم تكشف أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله، أي تفاصيل عن موعد تشييع الجثمان وتفاصيل الجنازة حتى الآن، وينتظر أن يتم إنهاء إجراءات خروج الجثمان من المستشفى التي يمكث بها.

تلقيب المنتصر بالله بـ أبو البنات، وتزوج المنتصر بالله من الفنانة عزيزة كساب، لكن بعد الزواج تركت الفن لتتفرغ لأسرتها وأنجبت له ثلاث بنات، فأُطلق عليه لقب أبو البنات.

وانتشر لقب عن المنتصر بالله وهو "مضحكاتي الرئيس"، للعلاقة الوطيدة التي جمعته بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ولكنه في حوار أجراه قبل تدهور حالته الصحية نفى أنه يذهب لمبارك في سيارة خاصة لقصر العروبة لكي يروي له الحكايات المسلية والنكات، أو أنه كان "المضحكاتى" كما يشاع.