نشر هاني رمزي صورة للفنان الراحل المنتصر بالله، وعلق عليها قائلاً :"الله يرحمك يا مونتي تعبت كتير عشان تسعد الملايين من جمهورك، وحان وقت راحتك، مع السلامة يا فنان يا عظيم"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.
وكان الفنان الراحل المنتصر بالله قد عانى لأكثر من عشر سنوات مع المرض، حيث بدأت معاناته مع المرض عام 2008 بعدما أصيب بجلطة فى المخ، ابعدته عن التمثيل لندة عامين، وبعدما عاد للتمثيل بعدها لم يستمر طويلًا وذلك لتأثير المرض عليه، لكنه كان يتحامل على نفسه لكي يقدم بعض الأعمال التى لا تحتاج لمجهودًا كبيرًا مثل المسلسلات الإذاعية، أو المشاركة كضيف شرف في بعض الأعمال.
المنتصر بالله حصل على ماجستير فنون مسرحية بعد تخرجه فى معهد الفنون بـ8 سنوات فى عام 1977، وكان ظهوره الأول مع فرقه ثلاثي أضواء المسرح ببداية السبعينيات بعد تخرجه مباشرة، ليضع قدمه بثبات فى الوسط الفنى ويتألق فى تجسيد الشخصيات التى يقدمها، وخصوصًا إن كانت فكاهية، وعلى الرغم من أنه لم يحصل علي البطولة المطلقة، إلا أنه كان فى معظم أعماله محورًا للأحداث، وتزوج من الفنانة عزيزة كساب التى اعتزلت الفن للتفرغ لرعاية بناتها الثلاثة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "مع السلامة يا فنان يا عظيم".. هاني رمزي ينعي المنتصر بالله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.