محمد رزق يهنئ ريهام حجاج بـ عيد ميلادها.. شاهد

وعلق محمد رزق على الصورة قائلا " Happy birthday ya roro kan yom helw aweeee zayk ".
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واحتفلت الفنانة ريهام حجاج، امس بعيد ميلادها 34، حيث إنها من مواليد 22 سبتمبر 1986.
ولدت وعاشت معظم حياتها في إيطاليا، تخرجت من كلية الإعلام وعملت في مجال التسويق.
كان أول أعمالها فيلم سفاري مع رامز أمير وإيهاب فهمي ومن إخراج مازن الجبلي عام 2010، في نفس العام شاركت في مسلسل "أزمة سكر".
شاركت الفنانة ريهام حجاج في عدة مسلسلات أبرزها "أزمة سكر"، "رقم مجهول"، "كاريوكا"، "نقطة ضعف"، "هبة رجل الغراب"، "سجن النسا"، "يونس ولد فضة"، "كارمن"، آخرهم "لما كنا صغيرين" رمضان الماضي.
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