ندى بسيونى تودع الفنان الراحل المنتصر بالله.. شاهد

، الذي وافته المنية صباح اليوم، السبت 26 سبتمبر، بعد صراع مع المرض.



ونشرت ندى بسيونى صورة له من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام "وعلقت ندى: "وداعا راسم البهجة الخلوق خفيف الظل الفنان ‎#المنتصر_بالله ، خالص التعازي البقاء لله". ونشرت ندى بسيونى صورة له من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام "وعلقت ندى: "وداعا راسم البهجة الخلوق خفيف الظل الفنان ‎#المنتصر_بالله ، خالص التعازي البقاء لله". اقرأ أيضا:

أشرف زكي ينعى الفنان الراحل المنتصر بالله يشار إلى أن الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، توفي صباح اليوم السبت 26 سبتمبر، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ. ولم تكشف أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله أي تفاصيل عن موعد تشييع الجثمان وتفاصيل الجنازة حتى الآن، انتظارا لإنهاء إجراءات خروج الجثمان من المستشفى.

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