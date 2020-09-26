رحيل المنتصر بالله .. توفي ثلاثة من أشقائه ولُقب بـ أبو البنات

توفي صباح اليوم السبت 26 سبتمبر، الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر ناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.

ولم تكشف أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله، أي تفاصيل عن موعد تشييع الجثمان وتفاصيل الجنازة حتى الآن، وينتظر أن يتم إنهاء إجراءات خروج الجثمان من المستشفى التي يمكث بها.

بداية وحياة المنتصر بالله

والفنان المنتصر بالله، ممثل كوميدي يدين بالديانة المسيحية ولد بالقاهرة عام 1950، وحصل علي بكالوريوس فنون مسرحية عام 1969 ثم ماجستير فنون مسرحية عام 1977 بدأ مشواره الفني مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح عام 1970، حيث اشتهر من خلال الأعمال الكوميدية مثل حضرات السادة العيال وعائلة سعيدة جدا وشارع محمد علي وعلشان خاطر عيونك ومطلوب على وجه السرعة و العالمة باشا.

وتألق دراميا وسينمائيا من خلال العديد من الأعمال الهامة منها مسلسل أرابيسك، أبناء ولكن، آن الأوان، أيام المنيرة، لن أمشي، طريق الأمس، عيون، راجل وست ستات. وفي السينما شارك في عدد من الأفلام، منها المغنواتي، الطيب أفندي، التحدي، الزمن الصعب، الحدق يفهم، أسوار المدابغ، المواطن مصري، حارة الجوهري، حتحب وتقب، ضد الحكومة.

قصة اسم المنتصر بالله

الفنان المنتصر بالله، قدم خلال مشواره الفنى العديد من الأعمال الفنية، التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى حيث ولد ​المنتصر بالله​ رياض السيد في 21 فبراير عام 1950، وعن اسمه قال إن والده توفي له 3 أولاد أسماهم جميعا "عزت"، فقرر إذا أنجب أن يختار اسمًا فيه كلمة الله، وبالفعل أنجب ولدًا وأسماه "المعتز بالله"، وحينما أنجب ولدًا آخر اعتبره انتصارًا فأسماه المنتصر بالله، كما أطلق على باقي أشقائه المحفوظة بالله وإكرام بالله ونعمة بالله.

وأثناء التعاقد على مسرحية "شارع محمد علي" وهي المسرحية الأشهر في مشواره، كان البعض لا يرغب في أن يشارك المنتصر بالله في المسرحية، لكن شيريهان هددت بالإنسحاب والإعتذار عن العمل اذا تم الإستغناء عن المنتصر بالله لتقف إلى جواره ليستجيب طاقم العمل لرغبتها كونها البطلة الأساسية وأيضًا لصداقة قوية جمعته بأحمد زكي، والذي كان يزوره في المنزل ويطلب من زوجته أن تعد له الملوخية والحمام، وكان يتناول الملوخية في "المج" وقد علمه أن يتناولها مثله.

تلقيب المنتصر بالله بـ أبو البنات