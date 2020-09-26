بإطلالة محتشمة.. نسرين طافش تفاجئ متابعها عبر السوشيال ميديا

نشرت الفنانة نسرين افش صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. وظهرت نسرين طافش في الصور بإطلالة رسمية محتشمة، حيث ارتدت بطلون بيج، وبلوزه بيبي بلو وتركت شعرها منسدلا على كتفيها. وعلقت نسرين طافش على الصورة: "سببين لعدم وصولك الى أهدافك .. او حدوث عكوسات في حياتك ..إما نقص في المعلومات ..او معلومات مغلوطة".

وجاءت التعليقات على الصور كالتالي: - قمر يا نسرين - شكلك بجنن - بنحبك اوووي وتشارك نسرين طافش في مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ومادلين طبر، وندى موسى، وعماد رشاد، وحنان سليمان، ودينا المصري، وأحمد خليل وعدد آخر من الفنانين والعمل قصة ماجد المصري وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

وتشارك نسرين طافش في مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ومادلين طبر، وندى موسى، وعماد رشاد، وحنان سليمان، ودينا المصري، وأحمد خليل وعدد آخر من الفنانين والعمل قصة ماجد المصري وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

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