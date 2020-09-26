محمود العسيلى يتفق على أغنية جديدة مع متابعيه على تويتر

نشر الفنان محمود العسيلى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وكتب فى التغريدة قائلا: "عايزين الأغنية الجاية في أني سكة ؟ #مش_مضمون #وجع_الهوى #جنة_تكفينا #حلم_بعيد #يا_ناس #اديني_باعيش #فوقي #طلعالحلووبس ولا حاجة جديدة خالص ؟".

وجاءت التعليقات عليه من المتابعين له على تويتر، وقال أحدهم: "#وجع_الهوي" وأيضا رد آخر قائلا: "#طلع_الحلو_وبس" وكثيرون غيرهم.

يذكر أن آخر أعمال محمود العسيلي أغنية «اختراع» مع الفنان تامر حسني وهي من كلمات: أحمد حسن راؤول، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: وسام عبد المنعم، أما الكليب فهو من إخراج تامر حسني نفسه.

أغنية «اختراع» لـ تامر حسني، ومحمود العسيلي، هي أولى أغاني ألبوم «تامر» الجديد، والذي يحمل اسم «خليك فولاذي».