12 سنة معاناة.. قصة مرض أودى بحياة المنتصر بالله

توفي صباح اليوم السبت 26 سبتمبر، الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.

ولم تكشف أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله أي تفاصيل عن موعد تشييع الجثمان وتفاصيل الجنازة حتى الأن، وينتظر أن يتم إنهاء إجراءات خروج الجثمان من المستشفى التي يمكث بها.

وعانى المنتصر بالله، في أخر سنوات من عمره، من إصابته بـ جلطة في المخ، إذ أصيب بها في عام 2008، وابتعد بسببها عن التمثيل لمدة عامين، وحاول بعدها العودة بالمشاركة في مسلسل «الصيف الماضي» عام 2010، إلا أن المرض كان أقوى من إرداته وابتعد تمامًا عن التمثيل في آخر 10 سنوات من عمره.