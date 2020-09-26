منة فضالى الراحل المنتصر بالله

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ونشرت منة فضالى صورة الراحل المنتصر بالله، وعلقت عليها قائلة: "البقاء لله فى الفنان المنتصر بالله". يذكر أن من أشهر أعمال الراحل التليفزيونية، "أبناء ولكن" "أيام المنيرة" "أنا وأنت وبابا في المشمش" ومن المسرحيات :"شارع محمد على" ويعتبر من أبرز الممثلين الكوميدين في جيله. أحمد جودة - القاهرة - حرصت النجمة منة فضالى، على نعى الفنان الراحل المنتصر بالله، الذي توفي منذ قليل بالأسكندرية، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

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