دينا الراقصة تطالب الجمهور بالدعاء للراحل المنتصر بالله

ونشرت دينا، صورة الراحل المنتصر بالله، وعلقت عليها قائلة: "إن لله وإن إليه راجعون الفنان المنتصر بالله فى ذمة الله.. نسألكم الدعاء". يذكر أن من أشهر أعمال الراحل التليفزيونية، "أبناء ولكن" "أيام المنيرة" "أنا وأنت وبابا في المشمش" ومن المسرحيات :"شارع محمد على" ويعتبر من أبرز الممثلين الكوميدين في جيله. حرصت الراقصة دينا، على نعى الفنان الراحل المنتصر بالله الذي توفي منذ قليل بالأسكندرية، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

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