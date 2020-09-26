بعد رحيلهما : شاهد آخر مكالمة هاتفية بين المنتصر بالله ورجاء الجداوي

رحل، منذ قليل، الفنان الكوميدى الكبير المنتصر بالله بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية بعد صراع مع المرض، كان الفنان الراحل قد عانى خلال أكثر من 10 سنوات من عدة أمراض مزمنة بدأت معه عام 2008 عندما أصيب بجلطة فى ‏المخ، تسببت فى إبعاده عن التمثيل عامين، وعندما عاد لم يستمر ‏طويلًا حتى عاود الابتعاد لتأثير المرض عليه، لكنه كان يتحامل ‏على نفسه لتقديم بعض الأعمال التى لا تتطلب مجهودا مثل ‏المسلسلات الإذاعية، أو المشاركة كضيف شرف فى مشهد أو حلقة ‏ببعض الأعمال، فظهر فى المسلسل التليفزيونى راجل وست ستات، ‏والإذاعى عوام على بر الهوى.

وكانت آخر مداخلة هاتفية أجراها الفنان المنتصر بالله، مع الإعلامي عمرو أديب والفنانة الراحلة رجاء الجداوي أثناء تقديمهما برنامج "كل يوم" عبر قناة ON (نوفمبر 2017)، وقال: "ممكن أكلم الآنسة رجاء؟"، فردت عليه: "إزيك يا مونتي؟"، فرد: "إزيك يا حبيبتي؟"، فعقب: "إنتوا عاملين إيه؟"، فردت: "إحنا حلوين أهو"، فعقب: "أنا مش شايفكم حلوين"، فرد أديب: "إحنا حلوين من جوه، جوهرنا حلو".

فيما قال عن زوجته السيدة عزيزة كساب: "أنا متجوز بقالي 32 سنة، مفكرتش أسيب مراتي ولا هي فكرت تسيبني، وهي ست عظيمة وأنا مبسوط منها"، وعن حالته الصحية: "قالت الحمد لله أحسن".