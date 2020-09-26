عبد الدايم : الراحل مثل كلمة السر فى نجاح كل الاعمال التى شارك بها

نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات الفنان الكبير المنتصر بالله الذى غيبه الموت اليوم السبت 26 سبتمبر عن عمر يناهز 70 عام بعد صراع طويل مع المرض.

حيث قالت ان الراحل تميز باسلوب خاص فى الاداء وتفوق فى التعبير عن طبيعة الشخصيات التى جسدها واضافت انه مثل كلمة السر فى نجاح كل الاعمال التى شارك بها ، وقدمت العزاء لاسرته واصدقائه ومحبيه داعية الله ان يتغمد الفقيد برحمته .

يشار ان المنتصر بالله حصل على بكالوريوس الفنون المسرحية عام 1969 ثم نال درجة الماجيستير فى الفنون المسرحية عام 1977، بدأ مشواره مع فرقة ثلاثى أضواء المسرح في أوائل السبعينيات وشارك في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية والتلفزيونية ، وتوالت أعماله بعدها والتى حققت نجاحا جماهيريا كبيرا .