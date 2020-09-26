بدأ المنتصر بالله، مشواره الفني مع فرقة ثلاثي اضواء المسرح عام 1970 حيث اشتهر من خلال الاعمال الكوميدية مثل حضرات السادة العيال وعائلة سعيدة جدا وشارع محمد علي وعلشان خاطر عيونك ومطلوب علي وجه السرعة و العالمة باشا.
وكانت زوجته قد ناشدت أصدقائه الممثلين منذ فترة لزيارته لتتحسن صحته وحالته النفسية، وذلك من خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كل يوم"، الذي تقدمه " بسمة وهبة".
ومن جابنها قالت وهبة للمنتصر بالله: " احنا بنحبك وأنت أمتعتنا لسنين كتير .. شكرا ليك".
كما عبرت زوجته عن حزنها الشديد بسبب مرض زوجها، وعدم تقديره برغم مشواره الفنى الطويل، مشيرة إلى أن هناك تجاهلا من الفنانين الكبار الذين عملوا معه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد وفاته.. شاهد كيف طلبت زوجة المنتصر بالله من أصدقائه زيارته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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