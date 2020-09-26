فعاليات فنية لمؤسسة أولادنا بكلية الفنون الجميلة بالزمالك.. 20 أكتوبر

تقيم مؤسسة "أولادنا" فعاليات جديدة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، ضمن أنشطة مهرجان "أولادنا" لفنون ذوى القدرات الخاصة،وذلك يوم الثلاثاء ٢٠ أكتوبر المقبل، بقاعة العرض الكبرى بالكلية.

ويفتتح صباحًا معرض "فنون أولادنا" ويضم الأعمال الفنية لأكثر من ٥٠ طفلًا من لوحات الرسم والتصوير وفنون الأورجامى، بتنظيم واشراف الفنان ياسر جعيصة، قوميسيير المعرض، بالاضافة الى معرض فنون الحرف اليدوية والتى خصصت لها الكلية مساحة عرض بحديقة جمال السجينى، ومعرض فن الفوتوغرافية إشراف د. جلال المسرى.

كما يصاحب المعرض الفنى ورشة عمل مع الأطفال فى مساء نفس اليوم، يعقبها تسليم شهادات المشاركة والجوائز.

وصرح الفنان الدكتور أشرف رضا بأن كلية الفنون الجميلة تسعى دائمًا لتقديم ورعاية هذه الفعاليات لذوى القدرات الخاصة، ضمن إهتماماتها بخدمة المجتمع، والحرص على دمج "أولادنا" مع طلاب الكلية، وأفراد المجتمع بشكل عام، كما أعلن عن تقديم "منحة الكلية" لدراسة الفنون بقسم "الدراسات الحرة" للفائز الأول من معرض "فنون أولادنا".

وقد تشكلت لجنة التحكيم برئاسة أ.د. أحمد هنو عميد كلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان، أ.د. أشرف رضا الرئيس التنفيذى لمجمع الفنون والثقافة، أ.د. أحمد حسنى أستاذ الديكور بالفنون الجميلة، أ.د. السيد قنديل أستاذ الجرافيك بالفنون الجميلة، بالإضافة الى . د. إنجى فايد، ود ديفيد سكالماني رئيس المركز الثقافي الايطالي ود جلال المسرى، م. ريم حمودة، والفنان ياسر جعيصة من مؤسسة "أولادنا".

جدير بالذكر أن مهرجان "أولادنا ٢٠٢٠" لفنون ذوى القدرات الخاصة برئاسة خبيرة المهرجانات سهير عبد القادر، يقيم هذا العام دورته الرابعة، تحت شعار "وحشتونا".

وملتقي أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة تقيمه مؤسسة أولادنا سنويآ برئاسة سهير عبد القادر وبرعايه كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج, الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ،الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة أيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار ، ،الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

ويتضمن الملتقى مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة وذلك في مجالات عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، فضلًا عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوي القدرات الخاصة في استخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية.