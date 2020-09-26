مجدي كامل ينعي وفاة المنتصر بالله

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أحمد جودة - القاهرة - نعى الفنان مجدي كامل الفنان الراحل المنتصر بالله الذي توفي منذ قليل بالأسكندرية، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

ونشر مجدي كامل صورة للفنان الراحل المنتصر بالله، وعلق عليها قائلاً: "إن لله وإن إليه راجعون ، الفنان الكبير المنتصر بالله في ذمة الله ربنا يرحمه ويغفرله ويجعل ماواه الجنة".

توفي صباح اليوم السبت 26 سبتمبر، الفنان الكوميديان الكبير المنتصر بالله، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.

وقدم الفنان المنتصر بالله خلال مشواره الفنى العديد من الاعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى حيث ولد ​المنتصر بالله​ رياض السيد في 21 فبراير عام 1950، وعن إسمه قال إن والده توفي له 3 أولاد أسماهم جميعا "عزت"، فقرر إذا أنجب أن يختار إسمًا فيه كلمة الله، وبالفعل أنجب ولدًا وأسماه "المعتز بالله"، وحينما أنجب ولدًا آخر إعتبره انتصارًا فأسماه المنتصر بالله، كما أطلق على باقي أشقائه المحفوظة بالله وإكرام بالله ونعمة بالله.

