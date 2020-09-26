الليلة.. عرض أولي حلقات مسلسل "أسود فاتح" علي منصة شاهد الإلكترونية

وتدور أحداث مسلسل "أسود فاتح " جميعها فى لبنان حيث تعيش "هيفاء وهبي" رانيا خطاب حياة طبيعية مع زوجها راغب ويجسده معتصم النهار حتى تكتشف خيانته مع أقرب صديقاتها وهى روجينا التى تجسد شخصية الإعلامية الشهيرة عبر إحدى الشاشات الفضائية، وبمرور الوقت تكتشف هيفاء خيانتها فتنتقم منها ومنه، وتدخل السجن بعد اتهامها بقتل زوجها، وهناك تتحول حياتها رأسا على عقب، لكن بمحاولات المحامى الخاص بها الذى يجسده "صبرى فواز" تخرج بعد أن تقضى فترة قصيرة خلف الجدران، وبمجرد خروجها من الحبس تفكر رانيا خطاب أن تتبنى طفلين ليملأوا حياتها بعد موت زوجها واكتشاف خيانة أقرب صديقاتها. جدير بالذكر أن مسلسل "أسود فاتح" كان من المقرر أن يشارك فى الموسم الرمضانى الماضى، لكن بعد أزمة انتشار فيروس كورونا ووقف تصوير المسلسل تأجل عرضه لحين تحديد موعد آخر، ومؤخرا أكد صناع العمل أن المسلسل سيتم عرضه علي منصة شاهد الإلكترونية . يبدأ اليوم انطلاق عرض أولي حلقات مسلسل "أسود فاتح" للفنانة هيفاء وهبي الساعة الثانية عشر صباحاً علي منصة شاهد الإلكترونية.

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