نبيلة عبيد تنعى وفاة الراحل المنتصر بالله

أعربت الفنانة نبيلة عبيد، عن حزنها الشديد لـ وفاة الفنان الكوميدي الراحل المنتصر بالله، الذي وافته المنية صباح اليوم، السبت 26 سبتمبر، بعد صراع مع المرض.

حيث قامت "عبيد" بنشر صورة له عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلقت على الصورة قائلةَ:" رحم الله ضحكة لا تموت، خالص العزاء لزوجته العظيمه بوفاءها ولبناته ولكل من احبوا المنتصربالله واسعدهم بفنه، #نبيله_عبيد".

في سياق متصل، كشفت أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله، عن موعد نقل جثمانه الى مثواه الأخير من الإسكندرية للقاهرة، غدًا الأحد 27 سبتمبر، ودفنه في مقابر الأسرة بالقاهرة.