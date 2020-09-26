الجمهور يغضب من عارفة عبد الرسول بعد صورتها الآخيرة

تعرضت الفنانة عارفة عبد الرسول، إلى هجوم شديد من بعض رواد التواصل الإجتماعي، وذلك بعد نشر صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع " فيس بوك".

وكانت عارفه في الصورة ترتدي مايوه، وعلقت على الصورة قائلة: "لقيت الطبطبة"، حازت الصورة على الكثير من الإعجابات، وجاءت الكثير من التعليقات الغاضبة مثل:" على جحيم جهنم المتعة "، ولكن كان يوجد بعض التعليقات الإيجابيه مثل:" ربنا يسعدك ويفرح قلبك، يارب دائما مبسوطة".