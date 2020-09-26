الجمهور يغضب من عارفة عبد الرسول بعد صورتها الآخيرة

وكانت عارفه في الصورة ترتدي مايوه، وعلقت على الصورة قائلة: "لقيت الطبطبة"، حازت الصورة على الكثير من الإعجابات، وجاءت الكثير من التعليقات الغاضبة مثل:" على جحيم جهنم المتعة "، ولكن كان يوجد بعض التعليقات الإيجابيه مثل:" ربنا يسعدك ويفرح قلبك، يارب دائما مبسوطة".
يذكر أن آخر عمل لعارفة عبد الرسول كان مسلسل "رجالة البيت"، من بطولة أكرم حسنى وأحمد فهمى وبيومي فؤاد ودارت أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة.
تشارك الفنانة عارفة عبد الرسول في فيلم " النمس والإنس" للنجم محمد هنيدى ويجسد هنيدى خلال الأحداث دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.
يعد فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.
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