رانيا منصور تروج لمسلسلها الجديد "اسود فاتح"



شاركت الفنانة رانيا منصور، جمهورها بـ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". وكانت الصورة لتي نشرتها "منصور" عبارة عن بوستر عن عرض مسلسل "إسود فاتح" الذي تشارك في بطولته مع الفنانة هيفاء وهبي. وعلقت رانيا منصور على الصورة قائلة إن المسلسل سوف يعرض الليلة على شاهد، وكتبت تعليق على البوستر: "استنونى فى مسلسل إسود فاتح دور "آية " يا رب يعجبكم". و يشارك فى بطول المسلسل الفنانة هيفاء وهبي وأحمد فهمي ومعتصم النهار وعمر السعيد وخالد الشيوي ورانيا منصور. وتظهر الفنانة هيفاء من خلال أحدث العمل بدور "رانيا خطاب" وهي امرأة من أكبر عائلات أصحاب الشركات والمصانع وتصدير المواد الغذائية، وعندما ينحدر بها الحال تلجأ إلى "زاهر صدقي" ناصر سيف، صاحب أكبر قناة فضائية لعمل شركة مشتركة بينهما. شاركت الفنانة رانيا منصور، جمهورها بـ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

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