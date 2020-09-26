نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميرنا نور الدين تلفت الأنظار بإطلالة مميزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام "

وكانت ميرنا في الصورة ترتدي فستان أبيض مطرز بالذهبي، حازن الصورة على الكثير من الاعجابات.

يذكر أن أحدث أعمال ميرنا نور الدين، مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية "حبيبتي من تخون" مع طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل.

وخاضت ميرنا سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.

جدير بالذكر أن ميرنا نور الدين تم عرض الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" مؤخرا الذى تشارك فى بطولته.

الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة، وإخراج مصطفى أبو سيف.