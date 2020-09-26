نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاء عامر ترثى الراحل المنتصر بالله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة وفاء عامر ، على نعى الفنان الراحل المنتصر بالله، الذي توفي اليوم بالأسكندرية، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت وفاء عامر صورة الراحل المنتصر بالله، وعلقت عليها قائله:" بكل الحزن والآسي انعي الفنان العظيم المنتصر بالله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ".

يذكر أن من أشهر أعمال الراحل التليفزيونية، "أبناء ولكن" "أيام المنيرة" "أنا وأنت وبابا في المشمش" ومن المسرحيات :"شارع محمد على" ويعتبر من أبرز الممثلين الكوميدين في جيله.

وقدم الفنان المنتصر بالله خلال مشواره الفنى العديد من الاعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى حيث ولد ​المنتصر بالله​ رياض السيد في 21 فبراير عام 1950، وعن إسمه قال إن والده توفي له 3 أولاد أسماهم جميعا "عزت"، فقرر إذا أنجب أن يختار إسمًا فيه كلمة الله، وبالفعل أنجب ولدًا وأسماه "المعتز بالله"، وحينما أنجب ولدًا آخر إعتبره انتصارًا فأسماه المنتصر بالله، كما أطلق على باقي أشقائه المحفوظة بالله وإكرام بالله ونعمة بالله.