نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة العدل تنعى الراحل المنتصر بالله عبر "فيس وك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت شركة العدل للانتاج الفني، عن حزنها الشديد لـ وفاة الفنان الكوميدي الراحل المنتصر بالله، الذي وافته المنية صباح اليوم، السبت 26 سبتمبر، بعد صراع مع المرض.

حيث قامت الصفحة الرسمية للشركة بنشر صورة ل الراحل المنتصر بالله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلقت على الصورة قائلة:"انا لله وانا اليه راجعون، وداعا المنتصر بالله".

في سياق متصل، كشفت أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله، عن موعد نقل جثمانه الى مثواه الأخير من الإسكندرية للقاهرة، غدًا الأحد 27 سبتمبر، ودفنه في مقابر الأسرة بالقاهرة.

يشار إلى أن الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، توفي صباح اليوم السبت 26 سبتمبر، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.

وبدأ المنتصر بالله مشواره الفني مع فرقة ثلاثي اضواء المسرح عام 1970 حيث اشتهر من خلال الاعمال الكوميدية مثل حضرات السادة العيال وعائلة سعيدة جدا وشارع محمد علي وعلشان خاطر عيونك ومطلوب علي وجه السرعة والعالمة باشا.

