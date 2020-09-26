بالتزامن مع ذكرى ميلادها.."دوت الخليج الفني" ينشر اسكتش نادر لثريا حلمي

ولدت في مثل هذا اليوم 26 سبتمبر الفنانة ثريا حلمين والتي لقبت بملمة المونولوجهات، حيث قدمت 300 مونولوج وانتمت لعائلة فنية.

لقبت الفنانة ثريا حلمي أيضا بـ"الطفلة المعجزة"، حيث قدمت في طفولتها عدد كبير من المونولوجهات التي لاقت إعجاب عددا كبيرا من الجماهير ورسخت في قلوبهم وعقولهم.

وبالتزامن مع ذكرى ميلادها، ينشر "دوت الخليج الفني" صور نادرة من اسكتش مع الفنان صفا جميل "نوفل" ويصف الإسكتش تقديمه لها للزواج وعدم موافقتها ولكن توافق والدتها على خطبتها من هذا الشخص.