لقبت الفنانة ثريا حلمي أيضا بـ"الطفلة المعجزة"، حيث قدمت في طفولتها عدد كبير من المونولوجهات التي لاقت إعجاب عددا كبيرا من الجماهير ورسخت في قلوبهم وعقولهم.
وبالتزامن مع ذكرى ميلادها، ينشر "دوت الخليج الفني" صور نادرة من اسكتش مع الفنان صفا جميل "نوفل" ويصف الإسكتش تقديمه لها للزواج وعدم موافقتها ولكن توافق والدتها على خطبتها من هذا الشخص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالتزامن مع ذكرى ميلادها.."دوت الخليج الفني" ينشر اسكتش نادر لثريا حلمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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