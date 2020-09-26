سليمان عيد يرثي الراحل المنتصر بالله

ونشر سليمان عيد صورة الراحل المنتصر بالله، وكتب : " وفاة الفنان المنتصر بالله إن لله وإن إليه راجعون ..ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ".
يذكر أن من أشهر أعمال الراحل التليفزيونية، "أبناء ولكن" "أيام المنيرة" "أنا وأنت وبابا في المشمش" ومن المسرحيات :"شارع محمد على" ويعتبر من أبرز الممثلين الكوميدين في جيله.
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