أبويا كان دايمًا يقول له أنا بحبك يا مونتي.. أحمد الفيشاوي ينعي المنتصر بالله

نعى النجم أحمد الفيشاوي، الفنان الراحل "المنتصر بالله" الذي وافته المنية، اليوم السبت، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

ونشر الفيشاوي، صورة للراحل، المنتصر بالله وعلق عليها "كان صديق عزيز للفيشاوي الكبير، الله يرحمو أبويا، كان دايما يقول له: أنا بحبك يا مونتي ❤️، الوداع يا فنان يا إنسان يا جميل.. البقاء لله".

وتوفي صباح اليوم السبت 26 سبتمبر، الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.

وكشفت أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله، عن نقل جثمان الفنان الراحل من الإسكندرية للقاهرة، غدًا الأحد 27 سبتمبر، لتشييع الجنازة ودفن الجثمان في مقابر الأسرة بالقاهرة.

المنتصر بالله، بدأ مشواره الفني مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح عام 1970 حيث اشتهر من خلال الأعمال الكوميدية مثل حضرات السادة العيال وعائلة سعيدة جدا وشارع محمد علي وعلشان خاطر عيونك ومطلوب علي وجه السرعة و العالمة باشا.

وتألق دراميا وسينمائيا من خلال العديد من الأعمال الهامة منها مسلسل أرابيسك .. أبناء ولكن .. آن الاوان .. ايام المنيرة .. لن امشي.. طريق الامس .. عيون .. راجل وست ستات.

وفي السينما شارك في عدد من الافلام منها المغنواتي .. الطيب افندي .. التحدي.. الزمن الصعب.. الحدق يفهم .. اسوار المدابغ .. المواطن مصري.. حارة الجوهري.. حتحب وتقب .. ضد الحكومة.