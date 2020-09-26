دانا حلبي تتعرض لحادث مروع

تعرضت الفنانة دانا حلبى لحادث سيارة مروع إلا أن العناية الإلهية أنقذتها. وقالت دانا حلبى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام : "عملت حادث بالسيارة اليوم بس الحمدلله حديد بحديد .. المهم ولادي جنبي ووجودهم بنسيني كل شيء .. الله يخليلكم ولادكم.. والحمدلله انا بخير شكرًا ع كل الرسايل بحبكم". اقرأ أيضا وكانت قد أثارت دانا حلبى حالة من الجدل منذ فترة قصيرة بسبب خطوبتها من الفنان السورى عبد المنعم العمايرى. ونشرت دانا حلبي صورة تجمعها بـ عبد المنعم العمايري أثناء استقلالهما طائرة وعلقت: "فاجأناكم مو". ويكبر عبد المنعم العمايري، خطيبته دانا حلبي بـ 17 عاما، فهو يبلغ من العمر 49 عاما أما هي فتبلغ 32 عاما. وما لا يعرفه الكثيرون عن عبد المنعم العمايري، أنه من أشهر الممثلين السوريين في الوطن العربي، وأحدث أعماله مسلسل "ممالك النار"، وجسد دور السلطان بايزيد الثاني، والد السلطان سليم الأول، وكان متزوجا من مواطنته الفنانة أمل عرفة.

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