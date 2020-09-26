نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. هجوم ضد عارفة عبد الرسول بسبب المايوه في المقال التالي
وكتبت "عبد الرسول" تعليقا على الصورة قائله: "لقيت الطبطبة"،وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات حيث هاجمها البعض بسبب الصورة في حين دافع عنها البعض.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة عارفة عبد الرسول، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "رجالة البيت" مع عدد من الفنانين منهم أحمد فهمي وكريم حسني.
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