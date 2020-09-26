بيصحى فينا جزء من الألم.. بسنت نور الدين تعلق على ارتباط معز مسعود وحلا شيحة

علقت المرشدة السياحية بسنت نور الدين، طليقة الداعية معز مسعود، على خبر ارتباطه ب الفنانة حلا شيحه، من خلال صور منتشر عبر السوشيال ميديا.

وكتبت منشور عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" كلنا كبشر طبيعيين لما بنمر بتجربة صعبة.. بيتاخد كثير من روحنا وعمرنا لغاية لما بنعرف نتجاوزها.. ولما بنفتكرها.. غصب عننا بيصحى فينا جزء من الألم”.

وأضافت "من الأذى الشديد أن اللي حواليك يتعاملوا معاك كإنك شيء مش إنسان.. يستخدموا صورتك ويخوضوا فى حياتك الشخصية علشان أنت شخصية مشهورة.. وكأن المشهور مش إنسان من روح ودم وإحساس”.

وتابعت :” افتح السوشال ميديا ألاقي حياتي مشاع.. صورتي ضمن مجموعة صور فيها غزل وضحك بسبب قدر ربنا “سبحانه وتعالى” كتبه عليا إني أمر بيه، وخلاص القدر عدى وانتهى من حياتي “.

وأشارت :” أنا مش حلوى مغطاة وغيري مش حلوى مكشوفة.. وماحدش فينا مُجرد صورة برقم بيتعد تبع حد..أنا أختك وهي قد تكون بنتك..الكلام ده مؤذي لينا و لأهلنا..بلاش حُب الشير و اللايك يطغى على انسانيتنا.. و دعوا الخلق للخالق.. دا “إماطة الأذى عن الطريق صدقة “.. فما بالكم (بإماطة الأذى عن مشاعر الناس ".