قبل بدء الحلقة الـ 16.. تعرف على تفاصيل الحلقة الـ 15 من "قوت القلوب"

تبدأ عقب ساعة، الحلقة الـ16 من الجزء الثاني لمسلسل "قوت القلوب" والمذاع على قناة "الحياة" في تمام الساعة الـ9:00 مساء.

وقبل بدء الحلقة الـ16 يرصد "دوت الخليج الفني" أبرز ما حدث في الحلقة الـ15 من مسلسل "قوت القلوب":

تفاجأت قوت وهي ماجدة زكي، بحضور ابنها المستشفى لزيارة والدة عائشة حيث لم يكن يعرف الطرفان أنهما يعرفون بعض،وشعرا بصدمة كبيرة، واكتشفت قوت عدد من الأسرار التي جعلتها تفكر في إعادة حسابتها مرة أخرى.

مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد.