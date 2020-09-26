«سنيوريتا» فيديو كليب جديد لـ موسى حصريًا على اليوتيوب

طرح منذ قليل المطرب موسي أولي أغاني ألبومه الجديد بعنوان "سنيوريتا" بطريقة الفيديو كليب حصرياً علي موقع "اليوتيوب" و جميع المتاجر الإلكترونية .
"سنيوريتا" من كلمات محمد البوغه وألحان كريم عاشور و توزيع أمين نبيل ، ماستر Luis Barrera Jr و مونتاج هشام مدحت ، سوشيال ميديا Xmedia Agency ، هشام إخراج حسن السيد .
من جانبه انتهي موسي من تسجيل معظم أغاني ألبومه الجديد المقرر الإعلان عن تفاصيله وموعد طرحه قريبًا.
ويذكر أن آخر أعمال موسي الفنية أغنية بعنوان”مازنجر” و قد حققت هذه الأغنية نجاحآ كبيرآ علي مستوي الوطن العربي و خارجه و أعلي نسبة مشاهدة حيث تخطت الأغنية مليون مشاهدة علي موقع “اليوتيوب” ، و هي من كلمات خالد شريف و عبد الرحمن عاصم و ألحان كريم عاشور و توزيع منسي ، ميكس و ماستر خالد سند .
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