وزير الثقافة تجتمع برئيس الأوبرا استعدادًا لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

اجتمعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بالدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية والفنانة جيهان مرسى رئيس الادارة المركزية للموسيقى الشرقية للاطلاع على الاستعدادات الخاصة باقامة فعاليات الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى الفترة من 1 حتى 10 نوفمبر المقبل.

وخلال الاجتماع قالت عبد الدايم ان مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية وسيلة فاعلة للحفاظ على الهوية واحد الانشطة الهامة التى تنظمها وزارة الثقافة لاعادة احياء التراث الفنى العربى ، واضافت ان اقامة الفعاليات ياتى فى اطار جهود الدولة لاستعادة الشكل الطبيعى للحياة فى مصر وتماشيًا مع قرارات مجلس الوزراء المرتبطة باستئناف عمل المحافل والمهرجانات الفنية ، وشددت على تطبيق كافة الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا اثناء الفعاليات التى تقام فى مسارح الاوبرا المفتوحة .

فيما قال رئيس الاوبرا ان مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 29 يعد دورة استثنائية تقام وفقا للضوابط التى تم اعتمادها لمواجهة جائحة كورونا، واضاف انها تحمل كثيرا من المفاجات الفنية للجمهور.