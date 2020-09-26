محمد علي خير: الصعيد كان مهملًا لـ70 عامًا والنهاردة في انجازات حقيقية

أكد الإعلامي محمد علي خير، وجود انجازات ضخمة على أرض الواقع في محافظات الصعيد من انشاء مدن جديدة وشبكة طرق ومواصلات وإنشاء مصانع وصناعات تصب في صالح أهالي الصعيد، لافتا إلى أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لم تستطيع أن تبرز انجازاتها في الصعيد على أرض الواقع.

وأضاف الإعلامي محمد علي خير، في تعليق ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، "حكومة مدبولي لم تستطيع إبراز انجازات لها على الارض مش خيال"، واستشهد بحجم الانجازات ومشروعات المدن مثل أسيوط الجديد وقنا الجديدة وسوهاج الجديد وكذلك أسوان الجديدة.

وتابع: "هناك تنمية حقيقة على ارض الواقع بتحصل في صعيد مصر، وأنا طالبت قبل كده الاهتمام بالصعيد وانشاء مجتمعات صناعية هناك والمدن"، مؤكدا وجود انجازات على أرض الواقع ولابد من احسان الظن بما يتم انجازه كما يتم انتقاد الحكومة، مختتما: "الصعيد ظل كما مهملا وكنا نبعث له الفشلة والنهاردة بقى في مدن جديدة وانجازات لأهالينا فى الصعيد اللي ظلوا كما مهملا لمدة 70 عاما".