برسالة مؤثرة.. أحمد الفيشاوي يودع المنتصر بالله

نعى الفنان أحمد الفيشاوي الراحل منتصر بالله، الذي رحل عن عالمنا اليوم بعد صراع طويل مع المرض .

حيث نشر الفيشاوي صورة له عبر حسابه بموقع إنستجرام ، وكتب: كان صديق عزيز للفيشاوي الكبير ، الله يرحمه أبويا كان ديما يقوله أنا بحبك يا مونتي.. الوداع يا فنان يا إنسان يا جميل.. البقاء لله .

وستشيع الجنازة غدًا الأحد 27 سبتمبر، ودفنه في مقابر الأسرة بالقاهرة.

توفى الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، اليوم السبت، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.

