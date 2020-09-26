سارة درزاوي عن المنتصر بالله "من أحب الكوميديانات لقلبي"

نعت الفنانة سارة درزاوي الراحل منتصر بالله، الذي رحل عن عالمنا اليوم بعد صراع طويل مع المرض .

حيث نشرت سارة صورة له عبر حسابها بموقع إنستجرام ، وكتبت : إن لله وإن إليه راجعون.. المنتصر بالله كان من أحب الممثلين الكوميديانات لقلبي.. ربنا يرحمه.

وستشيع الجنازة غدًا الأحد 27 سبتمبر، ودفنه في مقابر الأسرة بالقاهرة.

وتوفى الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، اليوم السبت، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.

