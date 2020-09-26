نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسود.. ياسمين عبدالعزيز تستعرض أناقتها عبر إنستجرام في المقال التالي
وظهرت ياسمين بالصورة تستعرض أناقتها ، مرتدية فستان طويل باللون الأسود ، وتركت شعرها منسدلاً ، ولم تتكلف في وضع الإكسسوارات واكتفت بوضع عقد وأسورة ، ووضعت ميكب خفيف يبرز ملامح وجهها.
يشار أن ياسمين عبدالعزيز شاركت مؤخرًا في مسلسل "ونحب تاني ليه " وتم عرضه في دراما رمضان 2020، وتدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.
وشارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.
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