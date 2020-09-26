نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. البوستر الرسمي لأغنية أحمد الفيشاوي الجديدة "نمبر 2" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان أحمد الفيشاوي بوستر أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "نمبر 2".

حيث نشر الفيشاوي البوستر الرسمي للأغنية عبر حسابه بإنستجرام ، وشوق متابعيه للأغنية قائلاً:"قريباً".

وظهر الفيشاوي بالبوستر بشكل كركاتيري داخل حلبة ملاكمة وهو يضرب الفنان محمد رمضان ، وذلك بعد الصراعات التي نشبت بينهما مؤخرًا.

يذكر أن أخر ظهور لـ الفنان أحمد الفيشاوي، تقديمة فيلم "الحارث" الذي عرض منذ شهر على منصة شاهد، وهو ينتمي لـ نوعية الأعمال التشويقية.

وشارك في بطولة فيلم "الحارث" نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، على الطيب، باسم سمرة، عمرو عبدالجليل، اسما ابو اليزيد.