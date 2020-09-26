موسى يطرح أحدث أغنياته «سنيوريتا» على طريقة الفيديو كليب.. فيديو

طرح المطرب موسى، منذ قليل، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "سنيوريتا" وذلك على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
وظهر في فيديو كليب أغنية "سنيوريتا" المصور الشهير شريف مختار، وتعاون موسي خلال أغنية "سنيوريتا" مع كل من الشاعر الغنائي محمد البوغه، والملحن كريم عاشور، والموزع الموسيقي أمين نبيل، وتسجيل صوت لـ منسي، والمنتج المنفذ طارق الأحمدي والفيديو كليب من إخراج حسن السيد.
وطرح موسى مؤخرا أغنية بعنوان "مازنجر" وهي من كلمات كل من الشاعرين الغنائيين خالد شريف وعبد الرحمن عاصم، والملحن كريم عاشور، والموزع الموسيقي منسي، وميكس وماستير خالد سند، والمنتج المنفذ طارق الأحمدي.
وكان موسى قد طرح مؤخرا أغنيتين على طريقة الفيديو كليب الأولى بعنوان "جبلين تلج" وهي من كلمات حسين طنطاوي، وألحان معتز أمين، وتوزيع موسيقي منسي، والكليب من إخراج محمد سعيد عبد الواحد، ومنتج منفذ طارق الأحمدي.
أما الأغنية الثانية في بعنوان "الحلوة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، وميكس وماستر أمير محروس، والكليب من إخراج محمد القاضي.
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