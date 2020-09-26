قبل عرض الحلقة 16.. تعرف علي أبرز أحداث الحلقة الخامسة عشر من "الوجه الآخر "

عرضت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "الوجه الآخر" علي قناة cbc دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

وبدأت أحداث الحلقة بذهاب نسرين طافش "سارة" لشقيقتها ندي موسي والتي تجسد شخصية فرح إلي منزلها للتأكد من وجود زوجها معها بعد أن بدات الشك فيهما .

وذهب ماجد االمصري "يحيي" إلي منزل فرح ليجدوا حلاً لمشكلة حملها فتوصلوا إلي الذهاب للطبيبة لإجهاد الجنين حتي لا تكشف سارة حقيقة ما حدث.

وتوالت الأحداث وقام أحمد سعيد عبدالغني "دكتور رمزي" بالإتصال بسارة ليطلب منها مبلغ بقيمة ثلاثة مليون جنية بعد أن أخذ منها سابقاً مليون مشاهدة جنية ، وذلك مقابل ألا يخبر شقيقتها فرح بأن خدعتها ولن تعطيها حقها كاملاً بالميراث.

وهددها أن يذهب إلي فرح فحاولت أن تسبقه لمنعه من كشفه حقيقتها فذهبت إليه ووجدته هناك وأعطته شيك بقيمة 3 مليون جنية وأخبرته أنها لم تعطيه أي مبلغ مالي مهما حدث .

وأثناء وجود فرح مع شقيقتها سارة تلقت فرح رسالة من يحيي علي هاتفها وهي ما رأها الدكتور رمزي ومنذ ذلك الحين بدأ بمراقبة يحيي لمعرفة طبيعة العلاقة بينهما.

وانتهت أحداث الحلقة بذهاب يحيي للطبيب للإتفاق معه علي عملية الأجهاد ولكن الطبيب رفض ذلك لأنها مسئوليه قانونيا ولا سيما أن تلك العملية خطر جداً علي الأم ، واخبره يحيي ان يعطيه أي مبلغ يطلبه مقابل إجراء العملية في أسرع وقت ، فوافق الطبيب مقابل أن يكتب يحيي ورقة بأنه مسئول مسئولية كاملة إذا تعرضت الأم لأي خطر.

مسلسل "الوجه الآخر " يُناقش قضية مهمة في المجتمع، وهو صراع الأموال بطرق غير مشروعة، ويدخل فى العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية، ويتورط فى الكثير من القضايا فى إطار درامي تشويقي ، ويشارك في بطولته نخبة من المع النجوم منهم "ماجد المصري ، نسرين طافش ، هدي الأتربي، إسلام حافظ ، مادلين طبر " ومجموعة من ضيوف الشرف.