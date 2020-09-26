هند صبري تستكمل تصوير هجمة مرتدة مع أحمد عز خلال أيام

وتقدم الفنانة هند صبرى فى المسلسل شخصية زوجة ضابط مخابرات و تتحمل الكثير من الأعباء كامرأة مصرية من أجل مساندة زوجها.

المسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء وبطولة كل من أحمد عز وهند صبرى وهشام سليم وماجدة زكى والفنان صلاح عبد الله ومحمود البزاوى والشاب خالد أنور ومحمد جمعة ومايان السيد وأحمد فؤاد سليم.

يذكر أن هند صبري شاركت في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2" مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من إخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد. فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز حقق أعلى إيرادات في تارخ السينما المصرية لتكون محصلة الفيلم من الإيرادات 103 ملايين و 625 ألف جنيه. وتشارك هند صبري فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند عن تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.

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