"بوكس" من أحمد الفيشاوي في وش محمد رمضان والأخير يرد: ابعد يا ابني عن سكتي

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو جديدا يرد فيه بطريقة غير مباشرة على الفنان

الذى كشف عن بوستر اغنيته الجديدة "نمبر 2" والتى ظهر فيه وهو يلكم "نمبر 1".

واستعان محمد رمضان بمقطع من اغنيته "السلطان" والتى تقول :"نمبر وان هيفضل دايما اسمي في البطاقة، نصيحة مني ليك ابعد يا ابني عن سكتي، انك مشغول باسمى ده دليل نجاح خطتي، نصيحة مني ليك سكت كتير عليك، نصيحة مني ليك ملمحش وشك في حتتي، طاير لفوق سكتي سالكة، ماشوفتش حد فيكم ماركة، انا صحيح والباقي فكة، يا مرحب بيكم في المنافسة".

اقرا ايضا

ودفع مقطع محمد رمضان عدد من متابعيه للربط بين هذا الفيديو وازمة رمضان مع الفيشاوى الصغير.

وطرحت الشركة المنتجة لأغنية «نمبر 2» للفنان أحمد الفيشاوي، البوستر الدعائي للأغنية التي ينتظر طرحها خلال الفترة القليلة المُقبلة، والتي يسخر فيها «الفيشاوي» من الفنان محمد رمضان، صاحب المقولة والأغنية المعروفة «نمبر 1».

وظهر أحمد الفيشاوي، على بوستر الأغنية بشكل «كاريكاتير» داخل حلبة ملاكمة، يصارع الفنان محمد رمضان، الذي ظهر برسم كاريكاتيري أيضًا، ويقوم «الفيشاوي» بـ لكم «رمضان» بالبوكس بقوة وطرحه أرضًا، في إشارة منه إلى أنه سينهي الخلاف بهزيمة الأخير.

من جهة أخرى، نشر الفنان أحمد الفيشاوي مجموعة من الصور له من داخل الاستديو أثناء تسجيل أغنية له للرد على محمد رمضان بعد خلافهما الأخير، وعلق الفيشاوي على الصور قائلا: «توطيد العلاقات المصرية الروسية للرد على المدعو نمبر وان الدنيا مولعة».

وتواصل الخلاف بين محمد رمضان وأحمد الفيشاوى بعد أن نشر الأول مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" يعلن فيه عن أغنيته الجديدة "الدبابة" ويقول فيها: "واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة".

وتسبب الفيديو في غضب أحمد الفيشاوى الذى قرر الرد، وذلك عبر برنامج et بالعربى فى تسجيل صوتى قائلا: "أنا في الاستوديو وأسجل أغنية (نمبر 2)، وتعليقي على اللي قاله محمد رمضان: "أنا مش هقبل اعتذارك".

واشتعلت نيران الحرب بين الفنان محمد رمضان وأحمد الفيشاوي وزوجته منذ أواخر العام الماضي، وكان سبب إشعال فتيل الأزمة زوجة الفيشاوي بعد تعليقها المسيء لمحمد رمضان.